Наркокурьер привез "запрещенку" из Петропавловска

Наркокурьера из Петропавловска задержали в Шымкенте.

Как сообщили в Polisia.kz, он приехал для распространения психотропных веществ в городе.

По данным следствия, мужчина прибыл в Шымкент в конце апреля и снимал посуточные квартиры, часто меняя адреса, чтобы скрыть свою деятельность. Он прятал свертки с наркотиками в тайниках, а затем передавал их координаты через мессенджер.

При задержании у него были обнаружены и изъяты свертки с психотропным веществом мефедрон. Общий вес составил около 75 граммов, стоимость которых оценивается примерно в 2,5 миллиона тенге.

Установлено, что работу "курьером" он нашел через сайт объявлений. Ему предложили заработок, который на деле оказался связан с распространением наркотиков.

По данному факту проводится расследование. Подозреваемый взят под стражу.

Полиция напоминает, что участие в незаконном обороте наркотиков, в том числе в роли закладчика, является уголовно наказуемым. Граждан призывают не соглашаться на сомнительные предложения о "легком заработке" в интернете и мессенджерах.

