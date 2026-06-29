Курс доллара держится вблизи 487 тенге
На торгах KASE курс американской валюты практически не изменился, а в обменниках Астаны и Алматы доллар продают дороже.
Сегодня 2026, 14:29
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Сегодня 2026, 14:29Сегодня 2026, 14:29
126Фото: BAQ.KZ
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 29 июня 2026 года средневзвешенный курс доллара составил 486,50 тенге.
В обменных пунктах страны американская валюта традиционно продается по более высокому курсу. По данным сервиса Kurs.kz, в Астане максимальный курс продажи достиг 490 тенге за доллар, в Алматы – 488,5 тенге.
Официальный курс Национального банка Казахстана на 29 июня установлен на уровне 486,47 тенге за доллар.
Напомним, 26 июня курс доллара вновь показал рост. Средневзвешенный курс американской валюты составил 486,11 тенге, увеличившись на 0,71 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
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