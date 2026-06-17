Нефть, золото и Bitcoin: как изменились рынки к 17 июня
Нефть падает, золото растет, криптовалюты снижаются
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Мировые рынки продолжают следить за переговорами между США и Ираном. На этом фоне нефть заметно подешевела, а Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 487,17 тенге, передает BAQ.kz.
Нефть
Стоимость нефти Brent впервые с начала марта опустилась ниже 80 долларов за баррель. По итогам торгов цена августовских фьючерсов составила 79,85 доллара, снизившись почти на 4%.
Нефть WTI также подешевела - до 76,91 доллара за баррель.
Рынок реагирует на сообщения о готовящемся соглашении между США и Ираном, которое может привести к восстановлению поставок нефти через Ормузский пролив.
Металлы
Золото продолжило рост. Августовские фьючерсы на COMEX поднялись до 4351,4 доллара за тройскую унцию.
Серебро, напротив, немного подешевело - до 69,9 доллара за унцию.
Криптовалюты
Bitcoin к вечеру торговался на уровне 65 666 долларов, потеряв за сутки 1,76%.
Ethereum снизился на 2,69% и стоил 1781 доллар.
Общая капитализация криптовалютного рынка оценивается в 2,2 трлн долларов.
Курсы валют
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 487,17 тенге.
Курс евро составил 565,65 тенге, российского рубля - 6,72 тенге, китайского юаня - 72,11 тенге.
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