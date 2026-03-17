Курс доллара США по отношению к казахстанскому тенге на 17 марта составляет около 486 тенге за доллар, свидетельствуют данные валютных торгов и международных финансовых площадок, передает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно данным Нацбанка, 1 доллар США стоит 486,2 тенге.

При этом на международных торговых платформах курс валютной пары USD/KZT держится примерно на уровне 482–483 тенге за доллар, что отражает текущую динамику на валютном рынке.

Эксперты отмечают, что курс тенге формируется под влиянием глобальных факторов, включая цены.

Ранее сообщалось, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 марта средневзвешенный курс доллара составил 484,71 тенге, снизившись на 3,47 тенге.

Напомним, что стоимость нефти на мировых рынках продолжает расти. По состоянию на 17 марта на утренних торгах нефть марки Brent торгуется примерно по $102–103 за баррель.