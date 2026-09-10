Квартет мошенников осудили за аферы с недвижимостью в Астане

В столице вынесен приговор четырем сотрудникам ТОО «International Invest Company IIC», которых признали виновными в мошенничестве при продаже квартир, коммерческих помещений и парковочных мест в ЖК «Qyran».

Общая сумма удовлетворенных судом требований превышает 6,1 млрд тенге.

По данным столичного департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в ходе расследования установлено, что сотрудники компании вместо официальных договоров купли-продажи оформляли с гражданами договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры.

Такие документы не подлежали государственной регистрации и не предоставляли покупателям права собственности на приобретенную недвижимость.

Покупателей убеждали в законности сделок

В офисе продаж потенциальным клиентам демонстрировали макеты объектов, технические паспорта, доверенности и справки, которые должны были подтверждать право собственности компании на недвижимость.

Гражданам предлагали приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. При этом покупателей заверяли, что сделки являются законными.

Деньги принимались как наличными, так и путем перечисления на личные банковские счета участников схемы. При этом, как установило следствие, в бухгалтерском и банковском учете ТОО «International Invest Company IIC» эти операции не отражались.

Ущерб понесла и компания-застройщик

Следствие выявило также вторую схему, направленную уже на хищение денежных средств самой компании.

Осужденные, действуя от имени ТОО «International Invest Company IIC», заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности на объекты недвижимости. Однако деньги от их реализации в кассу компании не поступали.

В результате суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге.

Кроме того, в пользу ТОО «International Invest Company» постановлено взыскать 3,9 млрд тенге.

Потерпевшим передали 78 объектов недвижимости общей стоимостью 1,3 млрд тенге. Еще 73 объекта были переданы добросовестным покупателям.

Четырем фигурантам дела суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 9 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд Конаева поставил точку в деле финансовой пирамиды «Amanat Drive». Через нее прошли больше 8 тысяч человек и свыше 21 млрд тенге.

Организаторы обещали помочь купить квартиру или автомобиль на привлекательных условиях, без процентов и с рассрочкой.

Желающих набралось восемь тысяч. Дальше деньги нужно было отмыть, и для этого выстроили многоуровневую конструкцию. В ней работали три подконтрольные фирмы, ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».

На бумаге компании занимались серьезными вещами. Рекламой, аналитикой, прогнозированием на рынке недвижимости и транспорта. Услуг этих никто не оказывал, договоры были мнимыми, а через них вывели и обналичили больше 1,8 млрд тенге.

Потратили деньги предсказуемо. Две квартиры и три автомобиля Lexus. Записывать имущество на себя организаторы не стали. Все оформили на доверенных лиц, рассчитывая, что до конфискации не доберутся. Суд имущество все равно забрал в доход государства.

Организатор отправился в колонию на 8 лет, его сообщник на год.

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