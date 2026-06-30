В Восточно-Казахстанской области полиция остановила деятельность группы, которая незаконно добывала и перерабатывала золотосодержащее сырье.

По данным МВД, злоумышленники действовали под видом законной работы одного из товариществ с ограниченной ответственностью. На деле же они организовали незаконную добычу драгоценных металлов.

В ходе спецоперации задержаны 63 человека. Среди них – организаторы и руководители схемы, а также 13 иностранных граждан, которые работали в регионе нелегально.

Во время обысков полиция изъяла автомобили, спецтехнику, крупную сумму денег, в том числе более 40 тысяч долларов США, а также золото, золотосодержащее сырье и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

По предварительным данным, незаконная добыча нанесла серьезный вред окружающей среде. Были повреждены почвы, изменен природный ландшафт и нарушены экосистемы региона. Точный размер ущерба сейчас устанавливают эксперты.

По факту незаконного оборота драгоценных металлов и причинения экологического ущерба начато досудебное расследование. Окончательная квалификация действий подозреваемых будет определена по итогам следствия.

Следствие продолжается. Устанавливаются все участники схемы и другие возможные эпизоды преступной деятельности.

Ранее три участка нелегальной добычи золота выявили в области Абай.

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