Преступную группу "черных старателей" накрыли в ВКО
Задержаны 63 человека.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области полиция остановила деятельность группы, которая незаконно добывала и перерабатывала золотосодержащее сырье.
По данным МВД, злоумышленники действовали под видом законной работы одного из товариществ с ограниченной ответственностью. На деле же они организовали незаконную добычу драгоценных металлов.
В ходе спецоперации задержаны 63 человека. Среди них – организаторы и руководители схемы, а также 13 иностранных граждан, которые работали в регионе нелегально.
Во время обысков полиция изъяла автомобили, спецтехнику, крупную сумму денег, в том числе более 40 тысяч долларов США, а также золото, золотосодержащее сырье и документы, подтверждающие незаконную деятельность.
По предварительным данным, незаконная добыча нанесла серьезный вред окружающей среде. Были повреждены почвы, изменен природный ландшафт и нарушены экосистемы региона. Точный размер ущерба сейчас устанавливают эксперты.
По факту незаконного оборота драгоценных металлов и причинения экологического ущерба начато досудебное расследование. Окончательная квалификация действий подозреваемых будет определена по итогам следствия.
Следствие продолжается. Устанавливаются все участники схемы и другие возможные эпизоды преступной деятельности.
Ранее три участка нелегальной добычи золота выявили в области Абай.
Читайте также:
Самое читаемое
- Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил
- Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»
- Пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал в ДТП в Павлодаре
- МВД предупредило казахстанцев о новой схеме мошенничества с QR-кодами
- Казахстан и Азербайджан откажутся от бумажных разрешений для перевозчиков