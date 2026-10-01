Пять проверок до оплаты: как не ошибиться при покупке квартиры в строящемся доме

Квартира на этапе строительства почти всегда выглядит заманчиво: цена ниже, выбор планировок шире, а менеджер уверяет, что именно сегодня действует «последняя скидка». Но между красивым рендером и ключами от квартиры лежат разрешения, договоры, стройка и иногда – несколько лет ожидания.

Как проверить застройщика, какие документы попросить до оплаты и по каким признакам понять, что обещанный срок сдачи выглядит слишком оптимистично, – разбираемся вместе с экспертами.

Сначала документы, потом эмоции

Юридический консультант ПЮК Adilzanger Юлия Абжанова советует начинать не с выбора вида из окна, а с трех проверок.

Первая – имеет ли компания право вообще привлекать деньги дольщиков именно на выбранный дом или очередь строительства. Такое право должно подтверждаться разрешением акимата либо гарантией Казахстанской жилищной компании.

Вторая – документы самого объекта. Нужно проверить право уполномоченной компании на земельный участок, проект, уведомление о начале строительно-монтажных работ, характеристики дома и заявленные сроки.

Все эти сведения покупатель вправе запросить до подписания договора.

Третья проверка касается самой сделки. Покупателю должны предложить договор долевого участия по установленной форме, а деньги должны поступать на банковский счет той уполномоченной компании, которая указана в документах.

Перед перечислением средств важно убедиться, что ДДУ поставлен на учет в установленном порядке.

Как понять, что застройщик вправе принимать деньги

Юлия Абжанова советует попросить в отделе продаж номер и дату разрешения на привлечение денег дольщиков либо договора о предоставлении гарантии КЖК.

После этого информацию стоит сверить на homeportal.kz в разделе объектов долевого строительства: адрес, дом или очередь, название и БИН уполномоченной компании, а также реквизиты разрешительного документа.

Если данные не совпадают или вызывают вопросы, можно обратиться за письменным подтверждением в орган, выдавший разрешение, либо в КЖК.

«Разрешение на строительство и разрешение привлекать деньги дольщиков – разные документы. Закон предусматривает три механизма долевого строительства: гарантию Единого оператора, участие банка второго уровня и привлечение денег после возведения каркаса. Для двух последних требуется разрешение местного исполнительного органа», – объясняет юрист.

Этот момент принципиальный. Отсутствие гарантии КЖК само по себе еще не означает, что проект незаконный: законодательством предусмотрены и другие механизмы. Главное – чтобы компания действительно имела право привлекать деньги по выбранной схеме.

ДДУ, бронь и «инвестиционный договор» – не одно и то же

После подписания и постановки на учет договор долевого участия дает покупателю право требовать передачу квартиры на согласованных условиях и в установленный срок. Но собственником квартиры человек становится позже.

Договор бронирования лишь временно закрепляет объект за покупателем. Предварительный договор купли-продажи предполагает заключение основной сделки в будущем.

Оба документа не заменяют ДДУ.

Не превращает их в ДДУ и красивое название вроде «договора инвестирования». Само название документа не дает компании права обходить требования законодательства о долевом строительстве.

В самом ДДУ эксперт советует особенно внимательно смотреть на сроки.

Дата ввода дома в эксплуатацию и дата, когда покупателю передадут ключи, – не одно и то же.

Не менее важно проверить характеристики квартиры: этаж, номер, площадь, планировку, отделку, коммуникации. Все, что менеджер обещал устно, лучше увидеть и на бумаге. Память отдела продаж может оказаться менее долговечной, чем рекламный буклет.

Стоит также проверить общую стоимость квартиры, цену квадратного метра, график платежей и порядок перерасчета, если после обмера площадь изменится.

Отдельные пункты – изменение проекта, расторжение договора и сроки возврата денег.

Какие пункты договора должны насторожить

Вопросы должны вызвать формулировки, которые позволяют застройщику самостоятельно переносить сроки или менять характеристики квартиры без согласия покупателя.

Стоит внимательно отнестись и к условиям, по которым публикация информации на сайте автоматически считается согласием дольщика, а также к положениям, фактически исключающим возврат денег при расторжении договора.

Юлия Абжанова советует обсуждать такие пункты до подписания документов.

Изменения условий ДДУ требуют согласия сторон и соответствующего оформления. Подпись покупателя не превращает любое одностороннее условие в законное.

Обычные хозяйственные и организационные сложности стройки также не должны автоматически объявляться форс-мажором.

Прошлые дома расскажут о компании больше презентации

Эксперт Qazaq Expert Club в сфере строительства и девелопер Диляра Сейтнурова советует прежде всего посмотреть, что компания уже построила.

Не только на сайте.

«Соберите список уже построенных им домов. Сравните фактические сроки сдачи с теми, что обещали на старте продаж. Задержка на два-три года – типичная картина для проблемных компаний. Съездите в заселенные дома. Посмотрите на состояние фасадов, подъездов и дворов через несколько лет эксплуатации. Поговорите с жителями. Их отзывы честнее любого буклета», – говорит эксперт.

Полезно посмотреть и на то, как застройщик ведет себя после сдачи объекта: устраняет ли гарантийные недостатки и реагирует ли на обращения жильцов.

Один судебный спор еще не обязательно означает серьезную проблему. Но большое количество однотипных претензий со стороны покупателей уже требует более внимательной проверки.

Дополнительно стоит проверить статус юридического лица, на которое оформляется сделка, и убедиться, что оно совпадает с уполномоченной компанией в документах проекта.

Квартира слишком дешевая? Стоит спросить почему

Цена заметно ниже рынка всегда выглядит приятно. Но эксперт советует сначала разобраться, за счет чего появилась такая щедрость.

«Низкая цена – это всегда вопрос. Подарков на рынке недвижимости не бывает. Иногда скидка объяснима: ранняя стадия котлована, неудачная локация без инфраструктуры, слабые планировки или нижние этажи. Застройщику также может срочно требоваться денежный поток», – говорит Диляра Сейтнурова.

Отдельно стоит оценивать рассрочку.

Нужно сравнить цену квартиры при полной оплате и при оплате частями, размер первоначального взноса и итоговую сумму всех платежей.

Даже рассрочка «без процентов» может включать переплату в саму стоимость квартиры. Поэтому считать лучше не рекламную ставку, а реальные деньги.

Реально ли построить дом к обещанной дате

Срок сдачи эксперт советует сравнивать с фактической стадией строительства.

По оценке Диляры Сейтнуровой, при нормальном темпе работ монолитный каркас многоэтажного дома может прибавлять примерно по этажу за одну-две недели. Но скорость зависит от проекта, технологии строительства, сезона и других факторов.

Если сегодня на площадке только котлован, а шестнадцатиэтажный дом обещают полностью сдать через год, сроки стоит изучить особенно внимательно.

Потому что после каркаса еще остаются фасад, инженерные системы, внутренняя отделка, благоустройство и множество работ, которые в рекламном ролике почему-то проходят особенно быстро.

Полезно смотреть и на динамику стройки. Эксперт советует сравнивать фотографии объекта за несколько месяцев на homeportal.kz и в отчетах самого застройщика. Если визуально ничего не меняется или работы регулярно останавливаются, это повод задать дополнительные вопросы.

Цена квартиры – еще не все расходы

Бюджет лучше считать не до покупки, а до переезда.

Помимо стоимости квартиры могут возникнуть расходы на юридическую проверку договора, нотариальные услуги, банковские комиссии и страхование при ипотеке.

Возможна и доплата после окончательного обмера площади.

Отдельная статья – ремонт, особенно если квартира передается в черновой или предчистовой отделке. К нему добавятся мебель, сантехника, техника и переезд.

После заселения появятся регулярные расходы на содержание дома, взносы в ОСИ и налог на имущество.

Поэтому квартира стоимостью условные 30 млн тенге нередко перестает быть квартирой «за 30 млн» задолго до новоселья.

Когда лучше ничего не платить

Есть ситуации, когда эксперты советуют не торопиться со сделкой.

«Насторожить должно давление срочностью, отказ предоставить проект ДДУ для изучения, просьбы перевести деньги на карту физического лица или внести наличные без договора. Уклонение от вопросов о разрешении на привлечение денег дольщиков или гарантии КЖК – еще один повод приостановить сделку», – говорит Диляра Сейтнурова.

Штраф, который позднее получит застройщик за нарушение, сам по себе не вернет покупателю деньги и не построит квартиру.

Поэтому лучшая защита начинается не в суде, а еще до первого перевода.

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