Лабораторию в Жамбылской области лишили аккредитации на полгода и оштрафовали на 4 млн тенге

В Жамбылской области испытательная лаборатория проводила проверки по методам и объектам, которые не входили в ее., передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

Проверку провел территориальный департамент Комитета технического регулирования и метрологии.

Специалисты установили, что лаборатория не только проводила испытания за пределами разрешенной области, но и оформляла по ним результаты. В ведомстве расценили это как нарушение требований законодательства в сфере аккредитации и технического регулирования.

По итогам административного дела юридическому лицу назначили штраф в размере 930 МРП. В денежном выражении это 4 022 250 тенге.

Дополнительно действие аттестата аккредитации лаборатории приостановили на шесть месяцев.

Заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Бауыржан Касымов пояснил, что лаборатория должна работать только в рамках тех объектов и методов испытаний, на которые у нее есть действующая аккредитация.

В ведомстве подчеркивают, что такие ограничения нужны для того, чтобы результаты испытаний оставались достоверными и признавались участниками рынка.

Проверки в этой сфере продолжатся. Комитет намерен выявлять случаи, когда лаборатории выходят за пределы своей аккредитации, и привлекать нарушителей к ответственности.

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