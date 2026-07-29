Прокуратура Атырауской области проверила, как в регионе исполняют обязанности по озеленению, и вскрыла массовое уклонение. Из 175 компаний, которые обязаны компенсировать вред природе посадкой деревьев, свыше 90% свои обязательства просто не выполняли, передает BAQ.KZ.

Часть высаженных деревьев оставили без полива и ухода, из-за чего саженцы погибли.

С учётом дело обстоит не лучше. На бумаге зелени много, больше 551 тыс. насаждений. Вот только электронная система, которая должна за ними следить, фактически не работает. В итоге у госорганов нет достоверных данных ни о состоянии деревьев, ни о том, сколько из них вообще прижилось.

По акту прокурорского надзора 38 предприятий привлекли к административной ответственности за невыполнение условий экологического разрешения. Сумма штрафов превысила 12 млн тенге.

После этого дело сдвинулось. По инициативе прокуратуры собрали коллегию с участием акима области и определили, что делать дальше. Разработали концепцию «зелёного пояса», решили создать единого оператора, который будет отвечать за организацию, учёт и содержание насаждений, и утвердили поэтапный подход к озеленению.

Первый результат уже есть. Недропользователи высадили больше 1 тыс. деревьев.



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