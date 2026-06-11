В Казахстане изменят порядок прохождения службы для офицеров, призванных на воинскую службу сроком на 24 месяца. Теперь время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком не будет засчитываться в срок службы по призыву. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны Аскар Мустабеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, поправки направлены на устранение ситуации, когда офицер фактически не проходит службу, но срок его службы продолжает исчисляться.

"Например, офицера призвали на 24 месяца. Он два месяца послужил, написал рапорт и ушёл в декретный отпуск. По истечении 24 месяцев выходит из отпуска и считается, что уже прошёл службу. С введением закона на период декретного отпуска его служба будет приостанавливаться", – пояснил Мустабеков.

Он привёл пример: если военнослужащий прослужил шесть месяцев и затем ушёл в отпуск по уходу за ребёнком, после его окончания ему придётся дослужить оставшиеся 18 месяцев.

"То есть эта лазейка исключается", – отметил заместитель министра.

При этом закон не будет иметь обратной силы и не затронет уже принятые решения.

Отвечая на вопрос журналистов, Мустабеков сообщил, что по состоянию на текущий год в декретном отпуске находятся 42 офицера.

Речь идёт не о военнослужащих срочной службы в возрасте 18 лет, а об офицерах, окончивших гражданские вузы с военной кафедрой и получивших офицерское звание. После призыва они проходят воинскую службу в качестве офицеров Вооружённых сил и других воинских формирований в течение двух лет.

По словам представителя Минобороны, оценить влияние новых норм на количество желающих воспользоваться отпуском по уходу за ребёнком пока невозможно, поскольку закон был принят только сейчас.

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