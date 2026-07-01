Легендарные перчатки Головкина стали экспонатом музея Нацгвардии

Центральный музей Национальной гвардии РК пополнился новым экспонатом – боксерскими перчатками легендарного казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Спортсмен передал перчатки в фонд музея, где они займут особое место среди памятных экспонатов, связанных с историей и спортивными достижениями страны.

Особое значение событие имеет для военнослужащего столичной бригады 5573 Национальной гвардии Марлена Сурамаева. Он с детства следил за боями Геннадия Головкина и вдохновлялся его спортивной карьерой.

Военнослужащий срочной службы из Алматы сам много лет занимался боксом. Он является выпускником Республиканского спортивного колледжа, кандидатом в мастера спорта, двукратным серебряным призером чемпионата Казахстана и чемпионом Алматы. По его словам, пример Головкина стал для него символом дисциплины и упорного труда.

Недавно Марлен в составе Роты почетного караула участвовал в съемках поздравительного видеоролика, посвященного включению Геннадия Головкина в Зал славы. Новость о передаче перчаток в музей он воспринял с особым чувством.

В музее отметили, что боксерские перчатки с автографом Геннадия Головкина являются редким экспонатом. Теперь они станут частью коллекции Центрального музея войск правопорядка и будут символизировать преемственность поколений и служить источником вдохновения для военнослужащих.

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