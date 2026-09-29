Лекарство продают слишком дорого: как проверить цену и куда жаловаться

Казахстанцы могут самостоятельно проверить, не превышает ли стоимость лекарства в аптеке установленную государством предельную цену. Для этого можно воспользоваться мобильными приложениями DariKZ и Naqty Onim, передает BAQ.KZ.

Для препаратов, включенных в перечень государственного ценового регулирования, устанавливается предельная стоимость. Продавать такие лекарства в рознице дороже установленной цены нельзя. По данным Минздрава, механизмом регулирования предельных цен в 2026 году охвачено 4 994 препарата, реализуемых в розничной сети.

Предельная цена формируется по установленным правилам: учитывается цена производителя, проводится сравнение с ценами в референтных странах, после чего применяются предусмотренные наценки.

Как проверить цену лекарства

Один из способов – воспользоваться приложением DariKZ. Необходимо найти нужный препарат и посмотреть установленную для него предельную розничную цену. Затем ее следует сравнить с фактической стоимостью лекарства в аптеке.

Проверить цену также можно через приложение Naqty Onim. Для этого можно найти нужный препарат либо отсканировать Data Matrix-код на упаковке и получить информацию о нем. Минздрав подтверждает, что сервис позволяет узнать предельную цену лекарства и при необходимости сообщить о ее превышении.

Что делать, если лекарство продают дороже

Если фактическая стоимость регулируемого препарата в аптеке превышает установленную предельную цену, покупатель может сообщить о возможном нарушении.

Жалобу можно направить через DariKZ. Для обращения Минздрав рекомендует приложить фотографию товарного чека и упаковки препарата. Заявление автоматически направляется в территориальный департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Также можно обратиться непосредственно в территориальное подразделение Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения.

За превышение предельной цены предусмотрена административная ответственность по статье 426 КоАП РК. Размер штрафа зависит от категории нарушителя и составляет от 70 до 1000 МРП.

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