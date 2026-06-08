Лен впервые посеяли в южном регионе Казахстана
Новый агропроект реализуют местные фермеры совместно с китайскими инвесторами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Райымбекском районе Алматинской области впервые начали выращивать лен.
Под культуру в этом году отведено 250 гектаров земли. Осенью прошлого года здесь провели подготовку почвы и вспашку, а уже этой весной в землю легли первые семена льна.
Проект находится на стартовой стадии, однако уже рассматривается как потенциально масштабный. При успешном урожае посевные площади планируют увеличить почти в 12 раз – до 3000 гектаров. Параллельно обсуждается строительство завода по глубокой переработке льна.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил поля и ознакомился с ходом реализации проекта. Он отметил, что для региона это первый опыт выращивания данной культуры.
По словам акима, несмотря на то что лен традиционно считается "северной" культурой, в южных условиях он демонстрирует хорошую адаптацию. Власти рассчитывают, что проект даст устойчивый результат и станет новым направлением для агросектора региона. Общий объем инвестиций оценивается в 4 млрд тенге.
Интерес к культуре объясняется ее широким применением. Из семян льна получают масло, косметическое сырье и корма для животных, а стебли используют в текстильной и упаковочной промышленности. По сути, речь идет о сырье с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом.
Сейчас на полях задействованы 10 работников, однако при расширении проекта число рабочих мест планируют увеличить в разы.
Отметим, что в перспективе проект должен не только развить переработку сельхозпродукции, но и дать импульс сельским территориям, снизить отток населения и создать новые точки экономической активности в регионе.
Ранее сообщалось, что в стране засеяли 20,9 млн гектаров сельхозугодий.
Читайте также:
Самое читаемое
- В Петропавловске женщину осудили за убийство собственной матери
- В Актобе 150 дзюдоистов поборются в турнире, посвященном Алие Молдагуловой
- Конгрессмен США допустил возобновление ударов по Ирану
- Анна Данилина остановилась в шаге от титула «Ролан Гаррос» в парном разряде
- Житель Татарстана погиб при крушении собранного им самолета