Лен впервые посеяли в южном регионе Казахстана

В Райымбекском районе Алматинской области впервые начали выращивать лен.

Под культуру в этом году отведено 250 гектаров земли. Осенью прошлого года здесь провели подготовку почвы и вспашку, а уже этой весной в землю легли первые семена льна.

Проект находится на стартовой стадии, однако уже рассматривается как потенциально масштабный. При успешном урожае посевные площади планируют увеличить почти в 12 раз – до 3000 гектаров. Параллельно обсуждается строительство завода по глубокой переработке льна.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил поля и ознакомился с ходом реализации проекта. Он отметил, что для региона это первый опыт выращивания данной культуры.

По словам акима, несмотря на то что лен традиционно считается "северной" культурой, в южных условиях он демонстрирует хорошую адаптацию. Власти рассчитывают, что проект даст устойчивый результат и станет новым направлением для агросектора региона. Общий объем инвестиций оценивается в 4 млрд тенге.

Интерес к культуре объясняется ее широким применением. Из семян льна получают масло, косметическое сырье и корма для животных, а стебли используют в текстильной и упаковочной промышленности. По сути, речь идет о сырье с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом.

Сейчас на полях задействованы 10 работников, однако при расширении проекта число рабочих мест планируют увеличить в разы.

Отметим, что в перспективе проект должен не только развить переработку сельхозпродукции, но и дать импульс сельским территориям, снизить отток населения и создать новые точки экономической активности в регионе.

Ранее сообщалось, что в стране засеяли 20,9 млн гектаров сельхозугодий.

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