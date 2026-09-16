Лесной пожар в Баянаульском национальном парке локализовали

Лесной пожар, вспыхнувший на территории Баянаульского государственного национального природного парка, удалось локализовать спустя два дня. Сейчас специалисты продолжают работу, чтобы не допустить повторного возгорания, передает BAQ.KZ.

Пожар начался 14 сентября в Долбинском лесничестве. Из-за усиления и изменения направления ветра огонь распространялся с высокой скоростью.

К тушению привлекли вертолет Ми-8 «Казавиалесоохраны» с водосливным устройством. Другие вертолеты использовали для воздушной разведки и доставки сил к месту пожара.

Помимо работников лесной охраны, с огнем боролись сотрудники государственных лесных природных резерватов «Семей орманы» и «Ертіс орманы», а также Каркаралинского национального парка.

Всего в тушении задействовали 133 человека и 44 единицы техники.

16 сентября в 17:00 пожар удалось локализовать. Работы на территории продолжаются: специалисты контролируют участки, чтобы исключить повторное распространение огня.

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