Личный рекорд принес Аделине Земс серебро Азиатских игр
28 Сентября 2026, 16:08
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28 Сентября 2026, 16:0828 Сентября 2026, 16:08
38Фото: Никита Басов|olympic.kz
Казахстанская легкоатлетка Аделина Земс стала серебряным призером Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ.
В финальном забеге на 400 метров с барьерами казахстанка показала результат 54,58 секунды. Это время стало новым личным рекордом спортсменки.
Земс уступила победительнице всего 0,27 секунды. Золотую медаль завоевала Мариам Карим из ОАЭ, преодолевшая дистанцию за 54,31 секунды и установившая новый рекорд Азиатских игр.
Бронзовым призером стала представительница Индии Витхья Рамрадж. Она финишировала с результатом 54,75 секунды, также обновив личный рекорд.
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