Лицензии и разрешения в сфере услуг упростят по правилам ВТО

Курултай принял во втором чтении закон о ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Казахстана по услугам в рамках Всемирной торговой организации. Документ предусматривает присоединение страны к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг.

Новые правила направлены на повышение прозрачности и упрощение административных процедур в сфере услуг. Они касаются лицензирования, квалификационных требований и процедур, а также технических стандартов.

В частности, предусматривается упрощение подачи заявлений и их рассмотрения, а также возможность подавать заявления и получать разрешительные документы в электронном формате.

Ожидается, что присоединение к правилам сделает требования к поставщикам услуг более прозрачными, объективными и предсказуемыми, будет способствовать развитию конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности страны. Кроме того, новые правила могут создать дополнительные возможности для казахстанских поставщиков услуг на зарубежных рынках.

При этом Казахстан сохраняет право самостоятельно регулировать сферу услуг. Государство сможет устанавливать требования по лицензированию, квалификации и другие меры, необходимые для защиты здоровья, безопасности граждан и иных общественных интересов.

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