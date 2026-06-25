Лось спровоцировал ДТП в Костанайской области

В Костанайской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Лось внезапно выбежал на проезжую часть и стал причиной аварии, в результате которой один человек получил травмы.

По данным полиции, авария произошла на 7-м километре автодороги "Костанай – Аулиеколь". Водитель автомобиля Toyota Camry, следовавший из Костаная в направлении Аулиеколя, совершил наезд на животное, которое неожиданно выбежало на дорогу.

В результате происшествия лось погиб, водитель получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка действиям участников аварии.

Ранее автобус столкнулся с локомотивом в Астане.

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