Мади Амангельды о серебре в Эр-Рияде: Хотел оправдать доверие и честь страны
Дзюдоист Мади Амангельды, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, поделился впечатлениями после финального поединка на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В решающем схватке казахстанец уступил турецкому спортсмену Ведату Албайраку. По словам Амангельды, его соперник оказался очень опытным и сильным дзюдоистом.
"В финальном поединке немного поспешил, не до конца выполнил установки тренеров. Из-за этого победа ушла из рук. На самом деле, я ехал за золотом, хотел оправдать доверие и честь страны", — сказал дзюдоист.
Отвечая на вопрос о сопернике, Мади Амангельды отметил, что уже встречался с ним ранее.
"Он очень опытный спортсмен, чемпион мира, сильный дзюдоист. Но силы и подготовки у меня тоже хватало. Нужно просто немного больше поработать над тактической стороной".
