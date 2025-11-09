Дзюдоист Мади Амангельды, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, поделился впечатлениями после финального поединка на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В решающем схватке казахстанец уступил турецкому спортсмену Ведату Албайраку. По словам Амангельды, его соперник оказался очень опытным и сильным дзюдоистом.

"В финальном поединке немного поспешил, не до конца выполнил установки тренеров. Из-за этого победа ушла из рук. На самом деле, я ехал за золотом, хотел оправдать доверие и честь страны", — сказал дзюдоист.

Отвечая на вопрос о сопернике, Мади Амангельды отметил, что уже встречался с ним ранее.

"Он очень опытный спортсмен, чемпион мира, сильный дзюдоист. Но силы и подготовки у меня тоже хватало. Нужно просто немного больше поработать над тактической стороной".