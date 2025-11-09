Мади Амангельды завоевал серебро на Исламских играх в Эр-Рияде
Сегодня, 19:25
87Фото: Нұрғали Жұмағазы
Дзюдоист Мади Амангельды, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, завоевал серебряную медаль на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В финальном поединке казахстанец уступил турецкому спортсмену Ведату Албайраку.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.
