Магазин и шиномонтаж в незаконной пристройке снесли в Алматы

В Алматы снесли незаконную пристройку к жилому дому, которую использовали под магазин и шиномонтаж. Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля.

Объект находился по адресу улица Розыбакиева, 292.

Во время внеплановой проверки специалисты установили, что собственник возвел пристройку без необходимых разрешительных документов. Несмотря на это, помещение использовалось для коммерческой деятельности – там работали магазин и шиномонтаж.

В отношении владельца приняли административные меры, после чего материалы направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Суд постановил снести незаконно построенный объект. Собственник исполнил решение суда и самостоятельно демонтировал пристройку.

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