Магомед Адиев прокомментировал слухи о возвращении в сборную Казахстана

Российский специалист Магомед Адиев прокомментировал Sports.kz информацию о возможных переговорах со сборной Казахстана по поводу назначения на пост главного тренера, передает BAQ.KZ.

«Со мной никто не связывался. Не знаю от куда такая информация», — сказал Адиев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Магомед Адиев входит в число основных кандидатов на вакантный пост наставника национальной команды. Якобы 49-летний российский специалист попал в шорт-лист, и с ним уже проведены предварительные переговоры.

Напомним, Магомед Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год. Под его руководством национальная команда заняла первое место в своей группе Лиги наций и впервые вышла в дивизион B. Кроме того, казахстанская сборная провела лучший в своей истории отборочный цикл чемпионата Европы, набрав 18 очков и дойдя до стыковых матчей Евро-2024.

После ухода Магомеда Адиева сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов. Затем обязанности главного тренера исполнял Али Алиев, а последним наставником национальной команды был Талгат Байсуфинов, покинувший свой пост в июне 2026 года.

Под его руководством национальная команда не потерпела ни одного поражения в трех заключительных матчах отборочного цикла чемпионата мира 2026 года: обыграла Лихтенштейн со счетом 4:0 и сыграла вничью с Северной Македонией и Бельгией — 1:1.