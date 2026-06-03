Маленькая жительница Жезказгана застряла в качелях во время игры

Сотрудники МЧС пришли на помощь маленькой жительнице Жезказгана, которая во время игры застряла ногой в металлической конструкции качелей.

Инцидент произошел в городе Жезказган области Ұлытау. Во время игры девочка 2021 года рождения не смогла самостоятельно освободить ногу, зажатую между металлическими элементами конструкции.

Очевидцы вызвали спасателей.

Прибыв на место, сотрудники МЧС оценили ситуацию и с помощью аварийно-спасательного инструмента аккуратно разжали металлические детали качелей. Спасательная операция заняла минимальное время.

Действуя максимально осторожно, спасатели освободили ребенка, не допустив травмирования.

В медицинской помощи девочка не нуждалась.

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