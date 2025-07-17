На судебном заседании по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, обвиняемых в мошенничестве при сборе благотворительных пожертвований, произошёл инцидент. Как передаёт корреспондент BAQ.KZ, Гайни Алашбаева, вторая подсудимая по делу и мать Перизат Кайрат, почувствовала резкое ухудшение самочувствия в момент допроса потерпевших.

"Что случилось? Что с вами?" — задал вопрос судья.

"Давление. Давление", — с трудом ответила женщина.

Представители суда уточнили: "Простуда?", но, поняв, что ситуация серьёзная, председательствующий судья распорядился прервать заседание:

"Суд объявляет перерыв. Сейчас работники скорой помощи окажут помощь каждому. Объявляется перерыв".

По данным с места событий, Алашбаевой потребовалась экстренная медицинская помощь. Заседание было отложено до стабилизации состояния подсудимой.

Напомним, Гайни Алашбаева вместе со своей дочерью обвиняется в хищении средств, собранных под предлогом помощи пострадавшим от паводков и жертвам военных конфликтов. По версии следствия, речь идёт о десятках миллионов тенге, собранных через некоммерческий фонд.

BAQ.KZ продолжает следить за развитием судебного процесса.