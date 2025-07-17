Матери Перизат Кайрат стало плохо на суде: заседание срочно прервали
Суд объявил перерыв.
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На судебном заседании по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, обвиняемых в мошенничестве при сборе благотворительных пожертвований, произошёл инцидент. Как передаёт корреспондент BAQ.KZ, Гайни Алашбаева, вторая подсудимая по делу и мать Перизат Кайрат, почувствовала резкое ухудшение самочувствия в момент допроса потерпевших.
"Что случилось? Что с вами?" — задал вопрос судья.
"Давление. Давление", — с трудом ответила женщина.
Представители суда уточнили: "Простуда?", но, поняв, что ситуация серьёзная, председательствующий судья распорядился прервать заседание:
"Суд объявляет перерыв. Сейчас работники скорой помощи окажут помощь каждому. Объявляется перерыв".
По данным с места событий, Алашбаевой потребовалась экстренная медицинская помощь. Заседание было отложено до стабилизации состояния подсудимой.
Напомним, Гайни Алашбаева вместе со своей дочерью обвиняется в хищении средств, собранных под предлогом помощи пострадавшим от паводков и жертвам военных конфликтов. По версии следствия, речь идёт о десятках миллионов тенге, собранных через некоммерческий фонд.
BAQ.KZ продолжает следить за развитием судебного процесса.
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