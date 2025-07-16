Одним из крупнейших жертвователей стал Kaspi Bank, который перечислил 620 миллионов тенге. Деньги были переведены после получения официальных писем от имени обвиняемой, в которых запрашивалась поддержка на крупную сумму. Позже банк подал иск о возврате всей суммы, заявив о причинённом ущербе.
Пожертвовала 2 миллиона вместо хаджа: в деле Перизат Кайрат появилась новая потерпевшая
Женщина заявила, что перевела деньги, поверив лишь названию фонда — "Biz Birgemiz".
Сегодня, 17:08
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Сегодня, 17:08Сегодня, 17:08
128Фото: Instagram
В рамках судебного процесса по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой в столице продолжается допрос свидетелей. Сегодня в суде выступила очередная потерпевшая, которая рассказала, почему перечислила средства в фонд, передаёт BAQ.KZ.
Чукенова пожертвовала 2 миллиона тенге, полагая, что средства пойдут на помощь пострадавшим от паводков. По её словам, о самой Перизат Кайрат она не знала ничего — ни лично, ни по публикациям в социальных сетях.
"Я не видела и не слышала этого человека. Откуда мне её знать? Просто из-за названия я и перевела деньги. Когда слышишь “Біз біргеміз”, думаешь, что это что-то официальное, общественное. Поэтому и решили отправить средства, которые копила очень долго", — заявила потерпевшая в суде.
Как отметила потерпевшая, сбор проводился под предлогом помощи пострадавшим от масштабных весенних паводков, и никаких сомнений в добросовестности организаторов у неё на тот момент не возникло.
"Мы с семьёй решили, что откажемся от поездки в Мекку и перечислим деньги нуждающимся. Перевели два миллиона тенге на указанные реквизиты фонда", — рассказала Чукенова.
Она подчеркнула, что узнала о нецелевом использовании средств уже позже. В суде Чукенова заявила, что подала гражданский иск и требует вернуть перечисленные деньги.
Ранее в суде было установлено, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", созданный Перизат Кайрат, активно продвигался через социальные сети и собирал пожертвования якобы на помощь пострадавшим от паводков и на строительство реабилитационных центров. Однако, как выяснило следствие, большая часть средств использовалась не по назначению.
Подсудимые своей вины не признают. Судебный процесс продолжается.
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