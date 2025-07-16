В рамках судебного процесса по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой в столице продолжается допрос свидетелей. Сегодня в суде выступила очередная потерпевшая, которая рассказала, почему перечислила средства в фонд, передаёт BAQ.KZ.

Чукенова пожертвовала 2 миллиона тенге, полагая, что средства пойдут на помощь пострадавшим от паводков. По её словам, о самой Перизат Кайрат она не знала ничего — ни лично, ни по публикациям в социальных сетях.

"Я не видела и не слышала этого человека. Откуда мне её знать? Просто из-за названия я и перевела деньги. Когда слышишь “Біз біргеміз”, думаешь, что это что-то официальное, общественное. Поэтому и решили отправить средства, которые копила очень долго", — заявила потерпевшая в суде.

Как отметила потерпевшая, сбор проводился под предлогом помощи пострадавшим от масштабных весенних паводков, и никаких сомнений в добросовестности организаторов у неё на тот момент не возникло.

"Мы с семьёй решили, что откажемся от поездки в Мекку и перечислим деньги нуждающимся. Перевели два миллиона тенге на указанные реквизиты фонда", — рассказала Чукенова.

Она подчеркнула, что узнала о нецелевом использовании средств уже позже. В суде Чукенова заявила, что подала гражданский иск и требует вернуть перечисленные деньги.

Ранее в суде было установлено, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", созданный Перизат Кайрат, активно продвигался через социальные сети и собирал пожертвования якобы на помощь пострадавшим от паводков и на строительство реабилитационных центров. Однако, как выяснило следствие, большая часть средств использовалась не по назначению.

Одним из крупнейших жертвователей стал Kaspi Bank, который перечислил 620 миллионов тенге. Деньги были переведены после получения официальных писем от имени обвиняемой, в которых запрашивалась поддержка на крупную сумму. Позже банк подал иск о возврате всей суммы, заявив о причинённом ущербе.

Подсудимые своей вины не признают. Судебный процесс продолжается.