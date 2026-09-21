Машинист грузового поезда спас четырехлетнего ребенка в степи

Машинист грузового поезда заметил четырехлетнего ребенка, который один шел по степи рядом с железной дорогой в области Жетісу, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Случай произошел 20 сентября около 12:30 на участке Сарыозек – Уштобе. На перегоне Тауарасы – Айнабулак машинист увидел возле железнодорожного полотна маленького ребенка, который в одиночку шел в сторону станции Айнабулак.

В этот момент грузовой поезд двигался со скоростью около 38 км/ч. Машинист применил торможение, остановил состав и забрал ребенка в кабину локомотива.

О произошедшем он сообщил поездному диспетчеру.

Ребенка доставили до станции Айнабулак и передали дежурному. Сотрудник станции связался с родителями мальчика.

В КТЖ не уточнили, как четырехлетний ребенок оказался один в степи и насколько далеко он успел уйти от дома.

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