Машинист предотвратил столкновение поезда с автомобилем под Кокшетау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Машинист грузового поезда предотвратил столкновение с легковым автомобилем на железнодорожном переезде на перегоне Кокшетау – Джамантуз.
По информации КТЖ, инцидент произошел 27 августа в 17:44.
Что произошло
Во время движения грузового поезда со скоростью 60 км/ч легковой автомобиль выехал на железнодорожный путь.
Машинист оперативно применил экстренное торможение. Слаженными и профессиональными действиями локомотивной бригады столкновения удалось избежать.
Водитель автомобиля после происшествия скрылся с места.
Информация о случившемся передана в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Что напоминают водителям
АО «НК «Қазақстан темір жолы» призывает автомобилистов строго соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных переездов.
Водителям необходимо быть особенно внимательными и всегда уступать дорогу поезду.
Напомним, что поезд не может остановиться мгновенно из-за большой массы и длины тормозного пути. Выезд автомобиля на железнодорожный путь может привести к тяжелым последствиям.
Ранее на участке Жарык - Жезказган машинист предотвратил столкновение пассажирского состава.
24 августа на перегоне Кызылжар - Туйемойнак (участок Жарык - Жезказган) произошло ЧП с пассажирским поездом №107, следовавшим по маршруту Жезказган - Астана. В 21:38 машинист заметил на путях стоящий грузовой вагон и за 300 метров до него при скорости 12 км/ч применил экстренное торможение.
Благодаря своевременным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать серьёзных последствий. Тем не менее произошло жёсткое сцепление, в результате которого некоторые пассажиры получили лёгкие травмы из-за резкой остановки. Жертв нет.
Поезд продолжил движение в 23:14. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.
Читайте также:
Самое читаемое
- В Алматы отменят полосу для автобусов на одной из магистралей
- Мужчина справил нужду из окна подъезда в Астане: его арестовали
- Токаев и Эрдоган обсудили развитие стратегического партнерства
- «Душил девушку в автобусе»: пожилого мужчину арестовали на 10 суток в Алматы
- От рамы до готового тепловоза: как в Астане производят локомотивы