Машинист грузового поезда предотвратил столкновение с легковым автомобилем на железнодорожном переезде на перегоне Кокшетау – Джамантуз.

По информации КТЖ, инцидент произошел 27 августа в 17:44.

Что произошло

Во время движения грузового поезда со скоростью 60 км/ч легковой автомобиль выехал на железнодорожный путь.

Машинист оперативно применил экстренное торможение. Слаженными и профессиональными действиями локомотивной бригады столкновения удалось избежать.

Водитель автомобиля после происшествия скрылся с места.

Информация о случившемся передана в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Что напоминают водителям

АО «НК «Қазақстан темір жолы» призывает автомобилистов строго соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных переездов.

Водителям необходимо быть особенно внимательными и всегда уступать дорогу поезду.

Напомним, что поезд не может остановиться мгновенно из-за большой массы и длины тормозного пути. Выезд автомобиля на железнодорожный путь может привести к тяжелым последствиям.

Ранее на участке Жарык - Жезказган машинист предотвратил столкновение пассажирского состава.

24 августа на перегоне Кызылжар - Туйемойнак (участок Жарык - Жезказган) произошло ЧП с пассажирским поездом №107, следовавшим по маршруту Жезказган - Астана. В 21:38 машинист заметил на путях стоящий грузовой вагон и за 300 метров до него при скорости 12 км/ч применил экстренное торможение.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать серьёзных последствий. Тем не менее произошло жёсткое сцепление, в результате которого некоторые пассажиры получили лёгкие травмы из-за резкой остановки. Жертв нет.

Поезд продолжил движение в 23:14. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.

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