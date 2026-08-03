В американском штате Вашингтон объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Власти распорядились эвакуировать около 60 тысяч жителей города Спокан и прилегающих районов, сообщает Associated Press.

В воскресенье для части территорий был введен максимальный уровень опасности. Жителям районов, находящихся на пути распространения огня, предписано немедленно покинуть свои дома и не возвращаться до официального разрешения экстренных служб.

По информации местных властей, пожары уже уничтожили не менее 600 объектов, включая жилые дома, коммерческие здания и другие сооружения. Оценка ущерба продолжается.

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон сообщил, что обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, власти рассчитывают на скорое одобрение запроса о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

«Я настроен оптимистично и надеюсь, что наша просьба об объявлении чрезвычайного положения федерального уровня будет быстро одобрена», – заявил губернатор.

Спокан является вторым по численности населения городом штата Вашингтон после Сиэтла. В городе проживает около 231 тысячи человек.

Экстренные службы продолжают борьбу с огнем, а жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями и выполнять распоряжения властей.

Читай также:

Крупный лесной пожар вспыхнул под Парижем

В Вене произошел крупный пожар на складе