Мать и ребенок скончались в перинатальном центре в Алматы

В Алматы расследуют смерть 32-летней беременной женщины и ее новорожденного ребенка, сообщает BAQ.kz со ссылкой на КТК.

По словам супруга, женщине на восьмом месяце беременности провели кесарево сечение. Он утверждает, что ребенок родился мертвым. На следующий день после операции женщина скончалась в медицинском учреждении.

Муж также сообщил, что у супруги предварительно была диагностирована черепно-мозговая травма. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По его словам, после ухудшения состояния у женщины фиксировались остановки сердца, проводились реанимационные мероприятия, однако спасти ее не удалось.

В управлении общественного здравоохранения Алматы заявили, что пациентке были проведены все необходимые реанимационные и хирургические меры. Однако жизнь матери и ребенка сохранить не удалось.

В ведомстве подчеркнули, что выводы о причинах трагедии можно будет делать только после завершения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время причины смерти женщины и ребенка устанавливаются. Окончательные результаты станут известны по итогам экспертизы.