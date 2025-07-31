В Павлодаре продолжается борьба за жизни двух детей, которых накануне выбросила из окна их собственная мать. Как сообщили в управлении здравоохранения, состояние младшего ребёнка — крайне тяжёлое и нестабильное, передаёт BAQ.KZ.

"Ребёнок 2024 года рождения вечером 30 июля 2025 года был экстренно прооперирован в связи с внутренним кровотечением. Врачами была проведена операция по удалению раздробленной левой почки. В раннем послеоперационном периоде произошла остановка сердца. В результате реанимационных мероприятий сердцебиение удалось восстановить", — говорится в официальном сообщении.

Сейчас ребёнок находится на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), поддержка гемодинамики осуществляется с помощью вазопрессоров. Состояние оценивается как крайне тяжёлое и нестабильное.

Старший ребёнок, 2017 года рождения, также пострадал, но его состояние медики называют стабильно тяжёлым. Он в сознании, дышит самостоятельно.

Ранее стало известно, что мать выбросила детей из окна подъезда одного из жилых домов Павлодара. По данному факту проводится досудебное расследование, женщина задержана.