Мажилис принял в работу закон о курултае

Сегодня 2026, 10:31
Baq.kz Сегодня 2026, 10:31
Сегодня 2026, 10:31
Депутаты Мажилис Парламента Республики Казахстан на пленарном заседании приняли в работу ряд проектов конституционных законов.

Среди них - законопроекты «О Президенте Республики Казахстан», «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О статусе столицы Республики Казахстан», а также «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

По каждому из документов сформированы составы совместных комиссий палат Парламента, которые займутся дальнейшей проработкой инициатив.

Особое внимание уделяется законопроекту о Курултае, который рассматривается как ключевой элемент обновлённой политической системы страны. После принятия новой Конституции его роль значительно усиливается. Как отмечает доктор юридических наук Ермек Абдрасулов, Курултай может стать центральным институтом власти, обладающим широкими полномочиями - от участия в принятии законов до формирования государственных органов и парламентского контроля за Правительством.

Выборы в новый институт, по заявлению Касым-Жомарт Токаев, планируется провести в августе, что станет началом масштабных изменений в политической системе страны.

 
 

