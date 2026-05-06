Мажилис принял в работу проект закона "О Қазақстан Халық Кеңесі"

Депутаты Мажилиса приняли в работу проект Конституционного закона "О Қазақстан Халық Кеңесі", передает BAQ.KZ.

В состав совместной комиссии палат Парламента по законопроекту от Мажилиса вошли депутаты Ерлан Саиров, Аманжол Алтай и Наталья Дементьева.

Кроме того, Мажилис принял в работу ряд других законопроектов:

– о внесении изменений в Налоговый кодекс;

– о ратификации Соглашения между Казахстаном и Сингапуром о взаимной правовой помощи по уголовным делам;

– о ратификации Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов и Дополнительного протокола к ней, касающегося электронной накладной.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в марте 2026 года подписал Указ, определяющий ключевые направления и меры реализации положений Основного закона. На рассмотрение Парламента внесено пять новых конституционных законов – о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы.

Эксперты считают, что новый институт Халық Кеңесі станет важной частью обновлённой политической системы Казахстана. По его мнению, речь идет о механизме усиления общественного участия в управлении страной.