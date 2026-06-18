МЭА резко ухудшило прогноз по нефти
Международное энергетическое агентство снизило прогноз по мировому спросу на нефть, предупредив о рекордном сокращении запасов и сохраняющихся рисках для поставок.
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Мировой нефтяной рынок переживает один из самых сложных периодов за последние годы. Международное энергетическое агентство (МЭА) в июньском отчете резко ухудшило прогноз по спросу на нефть на 2026 год и предупредило о быстром сокращении мировых запасов топлива, передает BAQ.kz.
По оценкам аналитиков, в этом году мировой спрос на нефть сократится на 1,1 млн баррелей в сутки. Это на 700 тысяч баррелей хуже предыдущего прогноза. Причиной стали высокие цены на топливо, перебои с поставками и снижение активности нефтепереработки во многих странах.
Почему спрос начал снижаться
В МЭА отмечают, что особенно сложной оказалась ситуация во втором квартале года. Поставки нефти и нефтепродуктов заметно сократились на фоне конфликта в Персидском заливе, роста цен и проблем с логистикой.
Снижение затронуло не только добычу, но и переработку сырья. По итогам года объемы переработки нефти на НПЗ могут уменьшиться примерно на 2 млн баррелей в сутки.
Особенно заметное сокращение наблюдается в Китае, странах Ближнего Востока, Евразии и ряде азиатских государств.
Запасы нефти тают
Одновременно с падением поставок мир продолжает активно расходовать накопленные резервы. По данным агентства, с начала конфликта в Персидском заливе мировые запасы нефти сокращаются в среднем на 3,8 млн баррелей в сутки. Только в мае объем запасов уменьшился сразу на 143 млн баррелей.
Особую тревогу вызывает ситуация со стратегическими резервами. Государственные нефтяные запасы стран ОЭСР опустились до минимального уровня с 1990 года.
Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих тенденций мировые запасы могут приблизиться к историческим минимумам.
Мирное соглашение между США и Ираном пока не спасает рынок
Несмотря на достигнутые договоренности между США и Ираном, быстрого восстановления поставок аналитики не ожидают.
Формально стороны договорились о прекращении военных действий и постепенном снятии ограничений на экспорт иранской нефти. Однако восстановлению поставок мешают разрушенные логистические цепочки, необходимость разминирования судоходных маршрутов и сохраняющиеся политические риски.
При этом экспорт через Ормузский пролив уже начал постепенно восстанавливаться. Если в мае объемы перевозок составляли около 9,6 млн баррелей в сутки, то в июне они выросли примерно до 12 млн баррелей.
Казахстан увеличил добычу
На фоне общего падения добычи в странах ОПЕК+ Казахстан оказался одним из немногих государств, которые нарастили производство нефти. По данным МЭА, в мае Казахстан увеличил добычу с 1,89 млн до 1,95 млн баррелей в сутки. Таким образом, республика превысила установленную квоту ОПЕК+ примерно на 360 тысяч баррелей в сутки.
В то же время многие крупные производители оказались значительно ниже своих целевых показателей. Так, добыча Саудовской Аравии в мае была на 3,6 млн баррелей в сутки ниже планового уровня, а Ирак недобрал около 2,8 млн баррелей. Существенно сократилась добыча и в самом Иране – с 3,36 млн до 2,3 млн баррелей в сутки.
Что будет дальше
Несмотря на нынешние сложности, в МЭА ожидают разворот ситуации уже в следующем году. По прогнозам агентства, в 2027 году мировой спрос вырастет примерно на 2 млн баррелей в сутки. При этом предложение может увеличиться сразу на 8 млн баррелей в сутки и превысить 110 млн баррелей.
Если этот сценарий реализуется, рынок впервые за долгое время столкнется с избытком нефти. Это позволит восстановить истощенные запасы и снизить напряженность на мировом энергетическом рынке.
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