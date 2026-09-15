Меркурий уменьшился почти на 12 км — ученые

Радиус Меркурия за время существования планеты уменьшился примерно на 11,6 километра. Причиной стало постепенное охлаждение ее недр, выяснила международная группа ученых под руководством исследователя Университета Хоккайдо Гаку Нисиямы. Результаты работы опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Сегодня радиус ближайшей к Солнцу планеты составляет около 2440 километров. Однако Меркурий не всегда был таким: по мере остывания внутренних слоев планета постепенно сжималась, а ее кора деформировалась.

Следы этого процесса хорошо заметны на поверхности – там расположены многочисленные складчатые хребты и уступы. Именно по ним ученые долгое время пытались определить, насколько сильно Меркурий уменьшился с момента своего формирования около 4,6 млрд лет назад.

Следы сжатия могли быть скрыты

Проблема заключалась в том, что далеко не все древние структуры сохранились в видимом виде. Часть из них со временем оказалась скрыта под материалом, выброшенным при ударах астероидов, а также другими более молодыми образованиями.

Исследователи использовали новый подход: они сравнили шероховатость поверхности с распределением структур, возникших при сжатии планеты. Оказалось, что в более неровных районах такие образования фиксируются значительно реже, что может говорить не об их отсутствии, а о том, что они были погребены или стали плохо различимы.

После учета этого фактора прежнюю оценку сокращения радиуса увеличили с 8,3 до 11,6 километра. Ученые допускают, что и эта цифра может оказаться заниженной.

Новые данные может получить BepiColombo

Уточнить масштабы изменений Меркурия поможет миссия BepiColombo – совместный проект Европейского космического агентства и Японии. Аппарат сможет провести более точные измерения рельефа поверхности планеты.

По словам исследователей, новые наблюдения позволят лучше понять не только геологическую историю Меркурия, но и процессы охлаждения и эволюции небольших каменистых планет.

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