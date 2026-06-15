Месси или Роналду: кто станет величайшим футболистом 21 века
Они встретятся на ЧМ-2026 в штатах.
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Чемпионат мира в США, вновь вернул в центр внимания главное футбольное противостояние последних десятилетий – Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Их соперничество давно стало частью истории мирового футбола. Оно выходит далеко за рамки статистики и трофеев, превратившись в символ целой эпохи – с разными стилями игры, философией и футбольными школами.
На двоих у них почти 2000 голов и десятки титулов на клубном и международном уровне. При этом каждый остается ориентиром в своей категории: Роналду – по голам и победам в Лиге чемпионов, Месси – по "Золотым мячам" и достижениям со сборной.
Оба футболиста уже вписали свои имена в историю международного футбола. Роналду помог сборной Португалии выиграть чемпионат Европы, а Месси привел Аргентину к победам в Кубке Америки и чемпионате мира.
Эксперты отмечают, что нынешний турнир может стать последним крупным международным соревнованием для обоих футболистов. Для Роналду это шанс завоевать главный титул в карьере, а для Месси – возможность закрепить статус одного из величайших игроков в истории.
Чемпионат мира также станет для них шестым в карьере, что является редким достижением в мировом футболе.
Возможная встреча двух команд может состояться на разных стадиях турнира – от ранних раундов до финала, в зависимости от результатов группового этапа.
Соперничество Месси и Роналду продолжается уже более 15 лет и считается одним из самых ярких в истории спорта. Их противостояние охватывает не только спортивные достижения, но и коммерческую, медийную и культурную сферы, включая рекордные продажи футболок и аудитории в социальных сетях.
Теперь, как отмечают аналитики, американский чемпионат может стать финальной главой их эпохального соперничества на уровне национальных сборных.
Напомним, 11 июня в США стартовал Чемпионат мира по футболу.
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