Meta заблокировала камеры на тысячах умных очков

Корпорация Meta усилила защиту умных очков от скрытой съемки. Компания начала отключать камеры на устройствах, владельцы которых намеренно скрывали или повреждали светодиодный индикатор записи, сообщает Semafor.

Индикатор на очках загорается во время съемки и предупреждает окружающих о работе камеры. Однако некоторые пользователи пытались обойти эту функцию – заклеивали лампочку или физически удаляли ее.

По данным компании, новые меры затронули менее 0,1% проданных устройств. С учетом объемов продаж речь может идти о тысячах очков.

Если пользователь просто заклеил индикатор наклейкой или скотчем, работу камеры можно восстановить после удаления препятствия. Но если светодиод был намеренно поврежден или удален, камера может быть заблокирована без возможности восстановления.

В таком случае устройство продолжит работать как Bluetooth-гарнитура, однако функция съемки станет недоступна.

Ранее программное обеспечение проверяло состояние индикатора только при запуске камеры. Это позволяло начать запись, а затем закрыть светодиод. Теперь система контролирует его работу постоянно.

Вице-президент Meta по носимым устройствам Алекс Химель отметил, что компания продолжит совершенствовать защитные механизмы и бороться с модификациями, позволяющими вести скрытую съемку.

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