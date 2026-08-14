Метро остановили, возможны перебои с водой: как Алматы работает после отключения света

В Алматы после масштабного отключения электроэнергии временно остановили метро, в отдельных районах возможны перебои с водоснабжением, а часть светофоров перестала работать. Городские службы переведены на усиленный режим, сообщили в акимате Алматы.

Метро временно не работает

Из-за отсутствия электроснабжения работа Алматинского метрополитена временно приостановлена.

Станции закрыты на вход и выход до восстановления подачи электроэнергии и напряжения на контактный рельс. О возобновлении движения поездов власти обещают сообщить дополнительно.

Возможны перебои с водой

Отключение электричества повлияло и на работу насосных станций. В отдельных районах города возможно временное снижение давления и перебои с подачей воды. В первую очередь это может ощущаться на верхних этажах многоэтажных домов.

После восстановления электроснабжения насосные станции запустят вновь, а подача воды будет восстанавливаться постепенно.

Больницы перешли на резервное питание

Медицинские организации Алматы продолжают работу. Больницы обеспечены дизельными генераторами и источниками бесперебойного питания.

В первую очередь резервная электроэнергия направляется в реанимационные и операционные отделения, приемные покои, на системы жизнеобеспечения и другое критически важное оборудование. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном порядке.

На дорогах отключилась часть светофоров

Из-за отсутствия электричества перестали работать и отдельные светофоры. На таких участках сотрудники дорожной полиции регулируют движение и принимают меры для предотвращения аварийных ситуаций.

Городские службы продолжают следить за ситуацией. Информацию о полном восстановлении электроснабжения власти обещают предоставить дополнительно.

Что произошло

Масштабные перебои с электричеством произошли днем 14 августа в Алматы, Алматинской области и ряде других регионов Казахстана.

Как ранее сообщили в Министерстве энергетики, причиной стало резкое изменение перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В энергосистеме произошел наброс мощности, после чего сработала противоаварийная автоматика и часть потребителей была отключена.

В Алматы и Алматинской области ситуация также сопровождалась аварийным отключением трех линий электропередачи 500 кВ, принадлежащих KEGOC. По данным «Алатау Жарық Компаниясы», отключение произошло в 14:38, объем отключенной нагрузки составил 300 МВт.

Без электричества осталась часть потребителей в Бостандыкском, Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском районах Алматы. В Алматинской области отключения затронули потребителей в Жамбылском, Балхашском, Есикском, Карасайском, Шелекском, Райымбекском, Уйгурском, Илийском, Кегенском и Талгарском районах.

Системный оператор KEGOC и энергетические компании проводят восстановительные работы. По данным Минэнерго, в ряде регионов электроснабжение уже восстановлено.