Сегодня в Алматы произошло землетрясение. В связи с этим метрополитен города временно приостановил работу, передаёт BAQ.KZ.

"В связи с произошедшим землетрясением, метрополитен в Алматы временно приостановил работу. В данный момент специалисты МЧС проводят полную проверку объекта в соответствии с требованиями безопасности. После завершения проверки и получения разрешения от МЧС работа метро будет возобновлена", — говорится в сообщении Алматинского метрополитена.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Специалисты продолжают оценивать состояние инфраструктуры города и следят за безопасностью пассажиров.

МЧС РК напоминает жителям о необходимости соблюдать меры безопасности при сейсмических событиях и следовать указаниям экстренных служб.

Напомним, сегодня в 12:44 землетрясение почувствовали жители Алматы.

Отметим, что землетрясение на территории Китая ощущалось и в южных регионах Казахстана.