Международный аэропорт Алматы привлекли к административной ответственности после инцидента с подтоплением кровли терминала, передает BAQ.kz.

В Министерстве транспорта по этому поводу провели экстренное совещание с участием администрации аэропорта и представителей правоохранительных органов.

Комитет гражданской авиации вынес решение о привлечении аэропорта к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В самом аэропорту также приняли внутренние меры. Руководством объявлено дисциплинарное взыскание старшему вице-президенту по техническим вопросам Мехмету Гюзелю, который отвечал за данное направление работы.

Международный алматинский аэропорт принес извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Сейчас в аэропорту усилили работы по устранению выявленных проблем. Все необходимые мероприятия проводятся в оперативном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу инфраструктуры.

Полное устранение причин подтопления и завершение восстановительных работ планируется в течение 6 месяцев.

В ведомстве подчеркнули, что Международный аэропорт Алматы находится под усиленным контролем.

Напомним, в отдельных зонах терминалов Т1 и Т2 аэропорта Алматы произошла протечка крыши из-за сильных осадков.

Читай также: Массовый падеж лошадей произошёл после сильных дождей.