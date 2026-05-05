Аэропорт Алматы привлекли к ответственности за подтопление кровли
Решение принято в соответствии с законодательством РК.
Международный аэропорт Алматы привлекли к административной ответственности после инцидента с подтоплением кровли терминала, передает BAQ.kz.
В Министерстве транспорта по этому поводу провели экстренное совещание с участием администрации аэропорта и представителей правоохранительных органов.
Комитет гражданской авиации вынес решение о привлечении аэропорта к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В самом аэропорту также приняли внутренние меры. Руководством объявлено дисциплинарное взыскание старшему вице-президенту по техническим вопросам Мехмету Гюзелю, который отвечал за данное направление работы.
Международный алматинский аэропорт принес извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Сейчас в аэропорту усилили работы по устранению выявленных проблем. Все необходимые мероприятия проводятся в оперативном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу инфраструктуры.
Полное устранение причин подтопления и завершение восстановительных работ планируется в течение 6 месяцев.
В ведомстве подчеркнули, что Международный аэропорт Алматы находится под усиленным контролем.
Напомним, в отдельных зонах терминалов Т1 и Т2 аэропорта Алматы произошла протечка крыши из-за сильных осадков.
