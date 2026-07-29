Международный день тигра: как Казахстан возвращает исчезнувшего хищника в дикую природу

29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра – дата, призванная напомнить о необходимости сохранения одного из самых редких хищников планеты. Для Казахстана этот день имеет особое значение: страна реализует уникальный проект по возвращению туранского тигра в его исторический ареал, передает BAQ.KZ.

Когда-то туранский тигр был хозяином пойменных лесов вдоль рек Или и Сырдарьи. Однако из-за охоты и уничтожения естественной среды обитания хищник исчез с территории страны. Последний документально подтвержденный случай появления тигра в Казахстане относится к 1948 году.

Проект рассчитан на десятилетия

Подготовка к возвращению тигра началась после Международного форума по сохранению тигров, прошедшего в Санкт-Петербурге. В дальнейшем Казахстан совместно с международными партнерами разработал долгосрочную программу реинтродукции исчезнувшего вида.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Правительство Казахстана подписали меморандум о реализации проекта, рассчитанного как минимум на 35 лет. Он включает несколько этапов: восстановление природной среды, возвращение тигров и последующий контроль за их популяцией.

Проект получил широкую международную поддержку. В 2017 году о планах Казахстана по возвращению тигров своим миллионам подписчиков рассказал голливудский актер и известный защитник природы Леонардо Ди Каприо.

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«Вы слышали? Казахстан станет первой страной, которая вернет диких тигров в Центральную Азию, где они исчезли почти полвека назад! Дикие тигры когда-то обитали от Восточной Турции до острова Бали, но с тех пор их численность сократилась на 90%. План Казахстана по возвращению тигров поможет защитить важную среду обитания диких животных и содействовать достижению цели Tx2», – написал Ди Каприо.

Почему для проекта выбрали амурского тигра

Научные исследования показали, что наиболее близким родственником исчезнувшего туранского тигра является амурский тигр – их ДНК практически идентична. Именно поэтому специалисты приняли решение использовать амурских тигров для восстановления популяции в Центральной Азии.

Местом реализации программы стал государственный природный резерват «Иле-Балхаш», созданный в южном Прибалхашье. Здесь восстанавливают тугайные леса, увеличивают численность копытных животных и создают условия, необходимые для появления устойчивой популяции хищников.

По данным Министерства экологии, в резерват уже переселили куланов и бухарских оленей, а также отмечается рост численности кабанов и джейранов – основных животных, составляющих кормовую базу тигра.

Шесть тигров проходят адаптацию

Первые амурские тигры прибыли в Казахстан из Нидерландов, позже к ним присоединились еще несколько животных из России.

Сейчас в специализированном вольерном комплексе резервата проходят адаптацию шесть тигров. После завершения этого этапа животных планируют постепенно выпускать в дикую природу. Перед этим специалисты оценят их готовность к самостоятельной жизни, а каждому тигру установят спутниковый GPS-ошейник для круглосуточного мониторинга.

Амурским тигрятам выбрали имена в Карагандинском зоопарке

В резервате также разработана система безопасности. Передвижение животных будут отслеживать в режиме реального времени, а при приближении тигров к населенным пунктам специалисты смогут оперативно реагировать. Кроме того, для местных жителей создан компенсационный механизм на случай возможного ущерба домашнему скоту.

Зачем Казахстан возвращает тигра

Специалисты называют тигра ключевым видом экосистемы. Возвращение хищника позволит восстановить естественный природный баланс, сохранить биоразнообразие и укрепить экосистему Прибалхашья.

В Министерстве экологии отмечают, что успешная реализация программы позволит Казахстану стать одной из первых стран мира, сумевших вернуть тигра в регион его исторического обитания спустя десятилетия после исчезновения. Помимо экологического эффекта, проект способствует выполнению международных обязательств по сохранению биоразнообразия и открывает новые возможности для развития экологического туризма в регионе.

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