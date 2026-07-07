Амурским тигрятам выбрали имена в Карагандинском зоопарке

В Карагандинском зоопарке определились с именами для двух амурских тигрят. Имена малышей объявили во время праздника, посвященного Национальному дню домбры.

Конкурс проходил в социальных сетях зоопарка и вызвал большой интерес среди пользователей. Всего участники предложили более 300 вариантов имен.

По итогам голосования самца назвали Муфаса, а самку – Киара. Эти имена хорошо известны по истории "Короля Льва". По мнению участников конкурса, они подходят для пары амурских тигрят.

Директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова отметила, что выбор имени был непростым, однако решение приняли после обсуждения с комиссией.

"Мы хотим, чтобы зоопарк был не только местом знакомства с животными, но и площадкой для приобщения детей и взрослых к культуре. Поэтому мы провели онлайн-конкурс среди юных домбристов, наградили победителей, а на празднике объявили имена наших тигрят", – рассказала она.

Сейчас тигрята чувствуют себя хорошо, активно растут и постепенно становятся самостоятельнее. Пока малыши находятся рядом с матерью, но уже уверенно осваивают свой вольер и привлекают внимание посетителей.

В будущем одного из тигрят планируют оставить в Караганде, а второго могут обменять в рамках сотрудничества между зоопарками.

Отметим, что амурский тигр считается одним из самых редких и крупных представителей семейства кошачьих и занесен в Красную книгу. Рождение таких животных имеет большое значение для сохранения и восстановления популяции вида.

В этом году в Карагандинском зоопарке отмечают настоящий бейби-бум. Помимо тигрят, потомство появилось у лошадей, верблюдов, шетлендских пони, европейских ланей, камерунских коз и других животных. В зоопарке также ожидают новое пополнение среди питомцев.

Ранее сообщалось, что амурских тигров привезли из Хабаровского края в рамках совместного проекта Казахстана и России по восстановлению популяции хищника в Центральной Азии. Ранее тигры обитали на территории Казахстана, однако исчезли более 70 лет назад.

Читайте также: