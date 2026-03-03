  • Главная
МИД РК: Казахстан не занимает ничью сторону в конфликте на Ближнем Востоке

Сегодня 2026, 12:56
Фото: Baq.kz

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев заявил на брифинге в Правительстве о том, что Казахстан не занимает ничью сторону в конфликте на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.

"Казахстан занимал, занимает и будет занимать позицию невмешательства в дела других государств. Поэтому в данном случае мы не занимаем ничью сторону. Ни сторону Ирана, ни сторону тех стран, которые были подвергнуты атаке", — сказал Бакаев.

Ранее МИД РК сообщил о маршрутах возвращения казахстанцев с Ближнего Востока. Часть граждан Казахстана находится в транзите без билетов, а также есть казахстанцы, проживающие на территории ОАЭ и Катара. Их планируют вывозить через два соседних государства. Первый маршрут проходит через Султанат Оман из Дубая. 

Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая. 

