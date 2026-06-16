Председатель КТЖ прокомментировал вопросы о своем бизнесе
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Председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов на брифинге в Правительстве заявил, что, как учредитель частной компании «АстанаТрансЭкспресс», не видит в этом конфликта интересов, передает BAQ.KZ.
Отвечая на вопросы журналистов, он признал, что является учредителем этой компании.
«Действительно, я являюсь учредителем этой компании. Согласно закону о государственной службе, компания передана в управление.
Сегодня она никак не работает ни с "Казахстан темир жолы", ни с государством.
Поэтому конфликта интересов здесь нет. Все необходимые процедуры оформлены в соответствии с законодательством», - сказал Талгат Алдыбергенов.
Он подчеркнул, что не участвует в управлении компанией.
«Есть управляющая компания, которая занимается доходами и всей остальной деятельностью», - уточнил Талгат Алдыбергенов.
Ранее Олжас Бектенов поручил ускорить поставку вагонов Stadler.
В Минпроме предложили увеличить финансирование обновления железнодорожного парка.
К 2030 году в Казахстане обновят до 90% пассажирских вагонов.
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