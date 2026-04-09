Первый заместитель председателя правления КазМунайГаз Курмангазы Исказиев заявил о системных проблемах в развитии казахстанского содержания в нефтегазовой отрасли. Выступая в Мажилисе, он отметил, что часть инициатив по реформированию закупочной системы не находит поддержки со стороны государственных органов. передает корреспондент BAQ.KZ.

В чем проблема

По словам Курмангазы Исказиева, ключевым барьером остается несогласованность между структурами.

«Основные инициативы по реформированию системы закупок, направленные на увеличение казахстанского содержания, не поддерживаются Министерством финансов», - заявил первый заместитель председателя правления КазМунайГаз Курмангазы Исказиев.

Это, по его словам, сдерживает развитие отечественного производства и внедрение новых механизмов поддержки бизнеса.

Несмотря на рост - есть просадка

В КМГ отметили, что по итогам 2025 года доля закупок у казахстанских компаний достигла 90%. Однако по отдельным направлениям наблюдается снижение. Так, доля товаров сократилась с 49% до 47%, а по работам и услугам - с 89% до 88%.

«Основные причины - недостаточный уровень локального производства и изменения в нормативной базе», - пояснил Исказиев.

Несмотря на сложности, в 2025 году заключено более 5,5 тыс. контрактов с казахстанскими компаниями, из них 96% - малый и средний бизнес.

В этой сфере занято более 200 тысяч человек. Также активно применяются оффтейк-контракты и долгосрочные соглашения. Их общий объем превысил 173 млрд тенге.

