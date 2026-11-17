Министерство науки и высшего образования проведет комплексную проверку Казахского национального университета имени аль-Фараби. Решение приняли, чтобы усилить меры безопасности студентов.

В университет направят мониторинговую группу. Она проверит, как в КазНУ соблюдают требования закона и внутренних документов по безопасности, охране жизни и здоровья студентов, и оценит, насколько эффективна воспитательная, социально-психологическая и профилактическая работа.

Особое внимание уделят тому, как в вузе выявляют и предупреждают конфликты, насколько быстро реагируют на обращения студентов и помогают ли им психологически.

Параллельно вместе с управлением молодежной политики Алматы создали межведомственную рабочую группу. В нее вошли представители прокуратуры, департамента полиции, управления по защите прав детей, профессиональные психологи и общественность. Группа будет выезжать в студенческие общежития Алматы, встречаться со студентами и проводить профилактическую работу.

Главная задача, как отмечают в министерстве, укрепить принцип «Закон и Порядок» в студенческой среде, вовремя замечать факторы риска, предупреждать конфликты и девиантное поведение и создать для студентов безопасные условия. По итогам проверки выработают дополнительные меры безопасности и профилактики.

Проверка началась после трагедии в университете. Ранее BAQ.KZ сообщал, что в Алматы возбудили уголовное дело после гибели студента КазНУ, подозреваемый задержан. После этого от должностей освободили проректора по социальному устойчивому развитию и декана факультета географии и природопользования, а сотрудников, дежуривших в общежитии в день трагедии, отстранили от работы.