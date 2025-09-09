Министерство по искусственному интеллекту будет создано на базе МЦРИАП. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

"В целях исполнения поручения Главы государства на базе МЦРИАП будет создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. При этом функции по инновационной политике будут переданы в Министерство науки и высшего образования РК. Разработан проект Указа, находится на согласовании Госорганов", – сообщил министр.

Напомним, в Послании "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. По словам Главы государства, новое ведомство должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра.

