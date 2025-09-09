Министерство по искусственному интеллекту будет создано на базе МЦРИАП
Часть функций будет у Миннауки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство по искусственному интеллекту будет создано на базе МЦРИАП. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.
"В целях исполнения поручения Главы государства на базе МЦРИАП будет создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. При этом функции по инновационной политике будут переданы в Министерство науки и высшего образования РК. Разработан проект Указа, находится на согласовании Госорганов", – сообщил министр.
Напомним, в Послании "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. По словам Главы государства, новое ведомство должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра.
Ранее мы писали о том, что Токаев сделал "искусственный интеллект" главным словом Послания.
Самое читаемое
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин
- "Барыс" вырвал победу у "Трактора" в стартовом матче сезона КХЛ