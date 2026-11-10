Министр энергетики рассказал, сколько платит за коммуналку

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в Правительстве рассказал о своих ежемесячных расходах на коммунальные услуги и размере зарплаты, передает BAQ.KZ.

«Я плачу порядка 75-73 тысяч тенге. И эту сумму примерно оплачиваю ежемесячно на коммунальные расходы. Туда не входит сумма за интернет, туда не входит сумма, насколько я помню, за использование паркинга. Моя заработная плата примерно 1 200 тысяч тенге», - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о расходах на коммунальные услуги.

Также министр сообщил, что повышение тарифов идет на поддержание технологической целостности и надежности оборудования и поднятия заработных плат.

«В этом году мы завершили ремонт в 8 из 9 запланированных энергоблоков. Из котлов мы завершили 49 из 55. Разница находится в ремонте. По электростанциям с прошлого года финансирование было выделено 348 млрд. Эти деньги используются для повышения надёжности. То есть, понижение аварийных случаев», - пояснил министр.

Ранее министр сообщил, что износ электростанций снизился до 52%. Также Ерлан Аккенженов сообщил в каких городах обновили изношенную энергетическую инфраструктуру.

По его словам, в Степногорске обновлен участок тепловой сети протяженностью 9,5 км, который эксплуатировался 53 года.

В Талдыкоргане реконструировано 3,5 км основной тепловой магистрали, находившейся в эксплуатации 46 лет. В Петропавловске обновлены два участка общей протяженностью 4,3 км.

В Караганде завершена реконструкция тепловой магистрали диаметром 1020 мм, которая была изношена на 81%.