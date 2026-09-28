Минобороны прокомментировало сообщения о двух матросах срочной службы

В Министерстве обороны прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о матросах срочной службы Ахметове А.А. и Мағауия Ә.А., передает BAQ.KZ.

В ведомстве сообщили, что во время учений Военно-морских сил часть личного состава находилась на берегу и выполняла предусмотренные учебные задачи.

Ахметов А.А. и Мағауия Ә.А. входили в эту группу военнослужащих.

«В настоящее время указанные военнослужащие находятся в расположении воинской части и проходят службу в соответствии с распорядком дня», – сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны призвали граждан не распространять непроверенную и недостоверную информацию и ориентироваться на официальные сообщения ведомства.

«Призываем граждан не распространять непроверенную и недостоверную информацию и ориентироваться на официальные сообщения Министерства обороны», – говорится в сообщении.

Что произошло на Каспии

Напомним, 24 сентября во время учений Военно-морских сил в Мангистауской области произошла трагедия. По официальным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих.

Троих удалось спасти, 14 военнослужащих погибли. Поисковая операция была завершена 25 сентября.

Для установления причин и всех обстоятельств произошедшего была создана Правительственная комиссия. По факту трагедии продолжается расследование.