Заместитель министра обороны Казахстана по воспитательной и идеологической работе Аскар Мустабеков прокомментировал предложение охватить военной подготовкой мужчин в возрасте от 27 до 50 лет, которые не проходили срочную службу, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, озвученная ранее инициатива не является официальной позицией Министерства обороны и пока не закреплена в законодательстве.

"Представитель департамента по делам обороны является государственным служащим и высказал одно из предложений. В будущем можно рассматривать различные варианты охвата и подготовки граждан, однако официально в законах это не прописано", – сказал Мустабеков на брифинге.

Он подчеркнул, что действующее законодательство предусматривает прохождение переподготовки только для тех граждан, которые уже имеют военную подготовку.

"Если человек не проходил воинскую службу, он не подлежит переподготовке. Переподготовке подлежат военнослужащие, которые прошли срочную службу либо офицерскую службу. После этого через определённое время они могут привлекаться к переподготовке в Вооружённых силах", – пояснил заместитель министра.

Таким образом, в настоящее время вопрос обязательной военной подготовки мужчин, не проходивших срочную службу, Министерством обороны не рассматривается в качестве действующей нормы.

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