Минсельхоз предложил усилить контроль за уборкой урожая в регионах
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Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов предложил Премьер-министру Олжасу Бектенову поручить акиматам усилить контроль за ходом уборочной кампании, передает BAQ.KZ.
«Уважаемый Олжас Абаевич, в целях своевременного завершения и обеспечения сохранности собранного урожая просим поручить акиматам:
– обеспечить ежедневный контроль за ходом уборочных работ с оперативным отслеживанием темпов уборки и убранных площадей;
– обеспечить надлежащее исполнение фермерами и СПК обязательств перед Аграрной кредитной корпорацией в целях получения возможности кредитования на следующий аграрный сезон», – сказал вице-министр на заседании Правительства.
Также Султанов предложил усилить контроль за формированием качественного семенного фонда под урожай 2027 года.
«В целом вопрос уборки находится на постоянном контроле. Все вопросы рассматриваются и решаются на заседаниях Оперативного штаба», – заключил вице-министр.
Ранее сообщалось, что аномальная жара в Костанайской области в этом году привела к тому, что уборочную кампанию пришлось начать на две недели раньше.
Кроме того, казахстанские аграрии убрали 13,5 млн гектаров зерновых культур, или 83% посевных площадей. При средней урожайности 14,7 центнера с гектара намолочено 19,9 млн тонн зерна. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов.
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