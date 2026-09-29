Минсельхоз предложил усилить контроль за уборкой урожая в регионах

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов предложил Премьер-министру Олжасу Бектенову поручить акиматам усилить контроль за ходом уборочной кампании, передает BAQ.KZ.

«Уважаемый Олжас Абаевич, в целях своевременного завершения и обеспечения сохранности собранного урожая просим поручить акиматам: – обеспечить ежедневный контроль за ходом уборочных работ с оперативным отслеживанием темпов уборки и убранных площадей; – обеспечить надлежащее исполнение фермерами и СПК обязательств перед Аграрной кредитной корпорацией в целях получения возможности кредитования на следующий аграрный сезон», – сказал вице-министр на заседании Правительства.

Также Султанов предложил усилить контроль за формированием качественного семенного фонда под урожай 2027 года.

«В целом вопрос уборки находится на постоянном контроле. Все вопросы рассматриваются и решаются на заседаниях Оперативного штаба», – заключил вице-министр.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Костанайской области в этом году привела к тому, что уборочную кампанию пришлось начать на две недели раньше.

Кроме того, казахстанские аграрии убрали 13,5 млн гектаров зерновых культур, или 83% посевных площадей. При средней урожайности 14,7 центнера с гектара намолочено 19,9 млн тонн зерна. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов.