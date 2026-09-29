Урожай зерна в Казахстане может превысить среднемноголетние показатели

Казахстанские аграрии убрали 13,5 млн гектаров зерновых культур, или 83% посевных площадей. При средней урожайности 14,7 центнера с гектара намолочено 19,9 млн тонн зерна. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов, передает BAQ.KZ.

«На сегодняшний день убрано 13,5 млн га зерновых, или 83%, при средней урожайности 14,7 ц/га намолочено 19,9 млн тонн зерна», – сказал вице-министр.

Он отметил, что уборочная кампания продолжается во всех регионах страны и идет с опережением прошлогодних темпов.

В Минсельхозе прогнозируют, что валовой сбор зерна превысит среднемноголетние показатели. Ожидается, что собранного урожая будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения объемов экспорта.

Кроме того, с 2,4 млн гектаров собрано 2,4 млн тонн маслосемян. По итогам уборочной кампании их урожай может превысить 5 млн тонн и стать рекордным.

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